القطاعات الكبري تهبط ببورصة السعودية 0.22% بختام التعاملات





عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للمكاسب، بنهاية جلسة اليوم الاثنين، بدعم قطاعاته الكبرى، وأغلق السوق الموازي "نمو" باللون الأحمر ليواصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي.





وأغلق المؤشر العام "تاسي" مرتفعا بنسبة 0.22%، بمكاسب بلغت 16.33 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,528.9 نقطة.





وفي المقابل، أنهى السوق الموازي تعاملاته متراجعا 0.5%، فاقدا 12.03 نقطة من قيمته، ليصل إلى مستوى 2,394.83 نقطة.





وارتفعت قيم التداول، بالسوق الرسمي، إلى 2.76 مليار ريال، (737.3 مليون دولار)، مقابل 2.24 مليار ريال، (596.8 مليون دولار) بالجلسة السابقة.





وتراجعت كمية التداول بنهاية جلسة اليوم الاثنين، إلى 96.13 مليون سهم، مقابل 101.8 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأحد.





وجاء إغلاق 10 قطاعات باللون الأخضر، تصدرها قطاع الطاقة بارتفاع نسبته 0.66%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بعد صعوده 0.54%.





وارتفعت القطاعات الكبرى بشكل جماعي، بصدارة "البنوك" الذي أغلق مرتفعا 0.48%، وبلغت مكاسب الاتصالات والمواد الأساسية بنسبة 0.32% و0.2% على التوالي.





وتصدر قطاع السلع طويلة الأجل، القطاعات الخاسرة، بتراجع نسبته 1.2%، تلاه قطاع الخدمات التجارية بنسبة تراجع بلغت 0.91%.





وشملت المكاسب 81 سهما بالسوق الرسمي، تصدرها "صادرات" بارتفاع نسبته 9.94%، وجاء إغلاق 93 سهما باللون الأحمر، بصدارة "أنعام"، الذي هبط 4.83%.





وتصدر سهم "صادرات" نشاط الأسهم من حيث القيم، بـ 650.58 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "الإنماء"، بتداولات بلغت 10.78 مليون سهم، وأغلق مرتفعا 0.19%.





وفيما يخص أسهم "الموازي"، تراجع "الصمعاني" و"ريدان" بنسبة 14.05% و2.2% على الترتيب، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات.





وكان المؤشر العام للسوق قد تراجع بشكل ملحوظ، بنهاية جلسة أمس الأحد، وسط هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى، ليعاود خسائره بعد جلستين من الارتفاع، وشهد السوق الموازي "نمو" أداء سلبيا.











