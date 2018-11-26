تذاع اليوم مباراة الزمالك والجونة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى المصري الممتاز؛ نقدم لكم بث مباشر مباراة الزمالك والجونة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مصر، تابعو ماتش الزمالك والجونة اليوم عبر موقعنا.

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مشاهدة مباراة الزمالك والجونة.





وسجل الجونة منذ انطلاق الدوري المصري وحتى الأن15 هدف، بينما هز شباكة 20 هدف.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مديرة الفني السويسري " كريستيان جروس"، خلال مباراة اليوم لتعزيز صدارته للدوري المصري الممتاز ومواصلة انتصاراته للحصول على بطولة الدوري.

يلا شوت رابط شغال| مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر يلا شوت الجديد yalla shoot الاسطورة اليوم 26/11/2018

فيما يحاول الفريق الساحلي بقيادة " هشام زكريا" لتحسن موضع الفريق بعد فشلة في تحقيق الانتصار في مبارياته السبع الأخيرة.





ويلتقي فريق الزمالك والجونة مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة في مباراة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

يلا شوت رابط شغال| مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر يلا شوت الجديد yalla shoot الاسطورة اليوم 26/11/2018



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بث مباشر مباراة الزمالك والجونة

ويدخل الزمالك مباراة اليوم متصدراً لترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، حصل عليها بعد فوزة في 9مباريات وهزيمته في مباراة واحدة بينما حسم التعادل مباريتين للفارس الأبيض.

وسجل الزمالك منذ بداية انطلاق الدوري 26 هدف، بينما سكنت شباكه 10 أهداف فقط.

بث مباشر مباراة الزمالك اليوم





بينما يدخل فريق الجونة مباراة اليوم أمام الزمالك، محتلاً المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة، وذلك بعد فوزه في 3 مباريات وهزيمته في 4، بينما حسم التعادل 7 لقاءات للفريق الساحلي.



