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اليوم.. بدء نظر استئناف المطربة بوسي على حكم حبسها 9 سنوات

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:23 م
اليوم.. بدء نظر استئناف المطربة بوسي على حكم حبسها 9 سنوات
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كريم المنجي
 
بدأت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، نظر الاستئناف المقدم من المطربة بوسي، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنح النزهة، قضت بحبس المطربة بوسي 9 سنوات، في اتهامها بإصدار شيكات، دون رصيد، في 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.
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