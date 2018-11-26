"اتحاد المستثمرين" يستعرض مشاكل الاستثمار في الصعيد وطرق معالجتها





يستعرض مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، الأربعاء المقبل، العقبات التي تواجه مستثمري الصعيد وإيجاد حلول لها، في ضوء زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ووفد اتحاد المستثمرين لمحافظة سوهاج.





ويتناول الاجتماع أيضًا، ما ورد من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بشأن إقامة مشروعات متنوعة، بمنطقة نويبع، بجنوب سيناء، على خلفية مؤتمر الاستثمار بمدينة 6 أكتوبر ، والذي شارك فيه رئيس الهيئة العامة للاستثمار.





كما يستعرض الاتحاد، المذكرة الواردة من مجلس الوزراء ، بخصوص توصيات المؤتمر القومي للاستثمار في تكنولوجيا المياه ، والذي نظمه اتحاد المستثمرين، بالإضافة إلى عرض النسخة النهائية من بروتوكول التعاون بين اتحاد المستثمرين ، والهيئة العربية للتصنيع.



