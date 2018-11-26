وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن "التابلت"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العمل على مقرر الصف الأول الثانوي، ما زال جاريًا ويجني ثماره الآن، مشيرا إلى أن الكتاب الورقي سوف يكون في أيادي الطلاب، بالإضافة إلى أنه سوف يكون موجود على هيئة "بي دي إف" على بنك المعرفة.





وأشار في تصريحات اليوم، إلى أنه يوجد محتوى إضافي، واصفًا إياه بـ"أشكال وألوان" مؤكدًا أن هذا المحتوى سوف يكون على التابلت للصف الأول الثانوي بعد أيام من الآن.



