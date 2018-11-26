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أستاذ هندسة بترول: مؤتمر الثروة التعدينية هام ومختلف (فيديو)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:08 م
أستاذ هندسة بترول: مؤتمر الثروة التعدينية هام ومختلف (فيديو)
جمال القليوبي
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ندى محمد
 
أكد جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية يشمل عدة دول هامة مثل السعودية والاردن والعراق والكثير من الشركات البحرية العالمية في مجال التعدين، مشيرا إلى وجود 150 جلسة نقاشية و600 ورقة بحثية تشمل كثير من التقنيات الحديثة والتكنولوجية المتقدمة للبحث عن المعادن.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المؤتمر مختلف فيما يخص وجود تعاون مثمر في مجال التعدين بين الدول المشاركة بالإضافة إلى إدخال التكنولوجية المتقدمة في العمل بما يوفر الكثير من الوقت والجهد، متابعا أن مصر لديها خبرة عالية في تقنية المناجم المفتوجة وتحت ارضية ووجود قدرات على استخلاص النسب العالية الدقة من الذهب.

ولفت إلى أن مصر تستهدف نموذج تعديني مختلف وتعمل على خلق منطقة تعدينية في جنوب مصر بما سيعود بالخير على الدولة.
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