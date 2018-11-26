محافظ الدقهلية يبحث مع مساعد وزير التموين مشاكل المنطقة اللوجستية

استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الإثنين، العميد وليد سيف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية مسئول المناطق اللوجستيه بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة.





واستعرض محافظ الدقهلية معه المشكلات التي تواجه المنطقة اللوجستيه الخاصة بوزارة التموين والتي تقع علي مشارف مدينة المنصورة علي طريق جمصه الساحلي وتبلغ مساحتها 46 فدان وعرض مسئول المناطق اللوجستيه علي محافظ الدقهلية رغبة الوزارة في الحصول علي مساحة أربعة أفدنة يملكها بعض الأهالي وتقع في مقدمة الأرض التي تملكها وزارة التموين والتجارة الداخلية.





وواضح شاروبيم أن هذه الأرض خاصة بملاكها من الأهالي ولا توجد للمحافظة أي ولاية عليها وأوضح أن الاتفاق مع الأهالي يتم بطريقة وديه وطلب من عثمان السيد رئيس مركز ومدينة طلخا الواقع في نطاقها الأرض أن يتفاوض وديا مع الملاك.





وطرح المحافظ بديلين يمكن التفاوض علي أساسهما وهما إما قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بشراء الأرض من ملاكها أو مبادلة هذه المساحة بمساحة أخري تملكها.





وقال شاروبيم أن إقامة المنطقة اللوجستيه يمثل تطورا كبير في حركة التجارة الداخلية التي تعاني منظومتها من خلال أحد أهم مظاهر ارتفاع السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وان إنشاء المناطق اللوجستيه سيؤدي إلي توافر السلع بجوده عليه وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة ويقضي علي سلسلة الوسطاء التي تعد أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطنين.



