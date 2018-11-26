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وزير النقل للقطاع الخاص: "الباب مفتوح لكم.. شاركونا"

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:05 م
وزير النقل للقطاع الخاص: الباب مفتوح لكم.. شاركونا
وزير النقل
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنهم يعملون حاليا على تنفيذ مشروع واعد وهو تحديد خط سير كل وحدة في نهر النيل لتحديد مسارها.

وأشار "عرفات"، خلال مؤتمر صحفي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن عزوف المواطنين عن نقل البضائع عبر النقل النهري والسكك الحديدية سبب دعم الكبير للسولار والذي استمر لمدة 33 عام، مناشدا القطاع الخاص أن يتوجهوا للمشاركة مع قطاع العام في مشروعات النقل، قائلا: "إحنا فاتحين الباب لكم".
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