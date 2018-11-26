أسعار الذهب اليوم الإثنين 26-11-2018 في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 26-11-2018 مستهل تعاملات الأسبوع، بقيمة جنيه واحد فى سوق الصاغة المصرى، بالتزامن مع تحرك سعر الذهب عالميًا، لتسجل الأوقية 1226 دولار مرتفعة دولارين.

يعتبر هذا الارتفاع الثالث على التوالى لأسعار الذهب المحلى نتيجة لما تشهده أسعار الأوقية العالمية من ارتفاع ملحوظ بسبب الإقبال عليها كملاذ أمن للاستثمار خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الدولار العالمى.



