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أسعار الذهب اليوم الإثنين 26-11-2018 في مصر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:19 م
أسعار الذهب اليوم الإثنين 26-11-2018 في مصر
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 26-11-2018 مستهل تعاملات الأسبوع، بقيمة جنيه واحد فى سوق الصاغة المصرى، بالتزامن مع تحرك سعر الذهب عالميًا، لتسجل الأوقية 1226 دولار مرتفعة دولارين.

 يعتبر هذا الارتفاع الثالث على التوالى لأسعار الذهب المحلى نتيجة لما تشهده أسعار الأوقية العالمية من ارتفاع ملحوظ بسبب الإقبال عليها كملاذ أمن للاستثمار خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الدولار العالمى.

وارتفع سعر أوقية الذهب بقيمة 6 دولارات ليواصل الذهب تعافيه عقب موجة من الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة قوة الدولار الأمريكى، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 18 : 526 جنيه
عيار 21: 613 جنيه
عيار 24 : 701 جنيه
الجنيه الذهب : 4904 جنيه
الأوقية :1226 دولار


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