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الشرطة البلدية تحجز 200 كلغ من "المادلينة"

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:15 م
الشرطة البلدية تحجز 200 كلغ من المادلينة
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مروى الجلاصي
 
أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الأحد 25 نوفمبر 2018، عن تحقيق النتائج التالية:

* في مجال الأمن العــــام:

- القيام بـ 148 عملية حجز.

- تحرير 30 محضر عدلي.

- القيام بـ 42 إزالة فورية.

- إلقاء القبض على 08 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

 

* في المجال الصحي:

- تحرير 78 مخالفة صحية.

- تحرير 270 محضر إقتصادي.


* أهم عمليات الحجز:

- حجز 200 كلغ من "المادلينة" بولاية أريانة.

- حجز 3000 قطعة ملابس مستعملة بولاية صفاقس.
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