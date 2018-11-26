الشرطة البلدية تحجز 200 كلغ من "المادلينة"

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الأحد 25 نوفمبر 2018، عن تحقيق النتائج التالية:





* في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 148 عملية حجز.





- تحرير 30 محضر عدلي.





- القيام بـ 42 إزالة فورية.





- إلقاء القبض على 08 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.









* في المجال الصحي:





- تحرير 78 مخالفة صحية.





- تحرير 270 محضر إقتصادي.









* أهم عمليات الحجز:





- حجز 200 كلغ من "المادلينة" بولاية أريانة.





- حجز 3000 قطعة ملابس مستعملة بولاية صفاقس.