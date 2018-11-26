الشرطة البلدية تحجز 200 كلغ من "المادلينة"
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:15 ممروى الجلاصي
أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الأحد 25 نوفمبر 2018، عن تحقيق النتائج التالية:
* في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 148 عملية حجز.
- تحرير 30 محضر عدلي.
- القيام بـ 42 إزالة فورية.
- إلقاء القبض على 08 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
* في المجال الصحي:
- تحرير 78 مخالفة صحية.
- تحرير 270 محضر إقتصادي.
* أهم عمليات الحجز:
- حجز 200 كلغ من "المادلينة" بولاية أريانة.
- حجز 3000 قطعة ملابس مستعملة بولاية صفاقس.