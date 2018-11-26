مد "حدث فى بلاد السعادة" 15 ليلة جديدة
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:12 مشيماء عطية
قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح مد العرض المسرحى "حدث في بلاد السعادة" إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح 15 ليلة اعتبارا من اليوم الأثنين الموافق 26 نوفمبر فى تمام الساعة الثامنة مساء حيث يقدم العرض على مسرح السلام بالقصر العينى ، ذلك نظرا للنجاح الجماهيرى و النقدى الذى حققه العرض منذ أفتتاحه حتى الآن.
يذكر ان " حدث في بلاد السعادة" تأليف وليد يوسف ، بطولة مدحت تيخا ، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، محمد الخيام، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني و من النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان و مجموعة من الشباب، تصميم ديكور حازم شبل ، تصميم استعراضات كريمة بدير ، تصميم أزياء مروة عوده ، تأليف موسيقي محمد مصطفي، أشعار حمدي عيد،D mapping 3 رضا صلاح و إخراج مازن الغرباوي.