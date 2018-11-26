مد "حدث فى بلاد السعادة" 15 ليلة جديدة

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح مد العرض المسرحى "حدث في بلاد السعادة" إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح 15 ليلة اعتبارا من اليوم الأثنين الموافق 26 نوفمبر فى تمام الساعة الثامنة مساء حيث يقدم العرض على مسرح السلام بالقصر العينى ، ذلك نظرا للنجاح الجماهيرى و النقدى الذى حققه العرض منذ أفتتاحه حتى الآن.



