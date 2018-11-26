في 6 معلومات.. "التعليم" تنهي الجدل حول امتحانات "الأول الثانوي"

سادت حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم، جدولي امتحاني الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، يوم السبت الماضي، وفقًا لنظام التقييم الجديد.

وترصد "الفجر" خلال السطور القادمة، رد وزارة التربية والتعليم على تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور.

وعن شكل أسئلة الامتحانات، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الاختبارات تشمل نوعين من الأسئلة، موضوعية "اختيار من متعدد" ومقالية "ذات إجابة مفتوحة"، تقيس مهارات الفهم والتطبيق والمهارات العليا للتفكير.

وأكد الوزارة بخصوص ضيق أزمنة الإجابات، أنه عند تحديد أزمنة الإجابة، تم مراعاة أن يكون الزمن المخصص لها متناسب مع عدد الأسئلة، بالإضافة إلى زمن مراجعة الطالب لإجاباته عن الأسئلة.

وأوضحت أن المدة القصيرة لامتحانين كل فصل دراسي، تأتي لإلغاء فكرة الفرصة الوحيدة، وضغوط الامتحان، وزيادة إحساس الطالب بأن لديه أكثر من فرصة للامتحان وتعويض الدرجات، وبالتالي يكون تركيزه على التعلم.

وحول اعتراضات أولياء الأمور على وضع جدول الامتحان في أيام متتالية، شددت الوزارة على أن العام تجريبي لن تضاف درجاته للمجموع التراكمي، وبالتالي ليس من الحكمة كل هذا الجدل، نحاول صرف نظر الطالب عن الامتحانات والتركيز على التعلم فقط.

وعن إلغاء امتحانات الدور الثاني، تسائلت الوزارة: " كيف يكون هناك ملاحق والطلاب لديه 4 فرص لامتحان كل مادة؟، لافته إلى أن الطالب كان يمتحن المادة مرة واحدة في كل فصل دراسي بالمجموع الكلي، والملحق بنص الدرجة، والآن أصبح كل طالب يمتحن المادة 4 مرات بالمجموع الكلي".

وحول حساب درجات الامتحانات، بفرض أن طالبًا حصل على 30 /100 في أول امتحان، ثم 60 / 100 في ثاني امتحان بالفصل الدراسي الأول، إذًا ستكون محصلة الفصل الدراسي الأول 60 / 100، نظرًا لاحتساب الدرجة الأعلى وليس متوسط الدرجتين".

وفي الفصل الدراسي الثاني إذا حصل نفس الطالب على 40 /100، وكذلك 55 /100، إذًا فإن درجة الفصل الدراسي الثاني لهذا الطالب 55 /100"، وأنه لحساب مجموع الطالب في العام كله، تجمع درجات الفصلين الدراسيين ويقسمان على 2.

نبذة عن شكل امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام

* لن تنحصر في أسئلة الاختيار من متعدد أو صحة وخطأ العبارات.

* الامتحانات الإلكترونية تشمل أشكال متعددة من الأسئلة.

* بعض الأسئلة ستكون إجابات صوتية وأسئلة أخرى تطلب كتابة تفاصيل بالكيبورد.

* أسئلة تحتاج إلى سومات هندسية من الطالب.

* الأسئلة ستكون موجودة على سحابة رقمية.

* ترسل الوزارة الأسئلة إلى المدرسة عندما تطلب الأخيرة امتحان مادة معينة في موعد معين.

* تقوم الوزارة بإرسال الامتحان إلى الطالب مباشرة على التابلت فى الفصل من خلال السحابة الرقمية دون وسيط.

* يتم اختيار أسئلة الامتحان من بين الأسئلة المسجلة على السحابة الإلكترونية من قبل كمبيوتر أوتوماتيكيا.

* يمكن للطالب دخول الامتحان بالكتاب لأن الامتحان سيقيس مستوى الفهم وليس الحفظ.

* بعد حل الامتحان سيقوم الطالب بإرسال الإجابة إلى الوزارة من خلال التابلت.