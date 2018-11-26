"والي" توقع مذكرة تفاهم مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتدريب الطلاب (صور)

شهدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للتعاون في مجال تدريب طلاب الجامعة في مراكز التأهيل التابعة للوزارة كما تقدم بموجبها الجامعة عدد من المنح في الدراسات العليا للعاملين بمراكز التأهيل.





جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة، لتدريب طلاب الجامعة فى مراكز التأهيل التابعة للوزارة.





ودعت والى، طلاب الجامعة للتطوع فى الأنشطة المتنوعة لوزارة التضامن والانخراط فى العمل التنموي وتقديم رسائل إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة أن الوزارة تحتفل يوم 5 ديسمبر باليوم العالمي للتطوع .



