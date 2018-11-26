لايف| مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بثاً مباشراً اليوم 26-11-2018 في الدوري المصري| يلا شوت

تُذاع اليوم مباراة الزمالك والجونة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى المصري الممتاز؛ نقدم لكم بثاً مباشراً مباراة الزمالك والجونة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، تابعوا مباراة الزمالك والجونة اليوم عبر موقعنا.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة

ويلتقي فريق الزمالك والجونة مساء اليوم الإثنين على إستاد بتروسبورت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في مباراة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بثاً مباشراً اليوم 26-11-2018 في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الزمالك والجونة

ويدخل الزمالك مباراة اليوم متصدراً لترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، حصل عليها بعد فوزه في 9 مباريات وهزيمته في مباراة واحدة، بينما حسم التعادل مباراتين للفارس الأبيض.

وسجل الزمالك منذ بداية انطلاق الدوري 26 هدفاً، بينما سكنت شباكه 10 أهداف فقط.

بث مباشر مباراة الزمالك اليوم

بينما يدخل فريق الجونة مباراة اليوم أمام الزمالك ، محتلاً المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة، وذلك بعد فوزه في 3 مباريات وهزيمته في 4، بينما حسم التعادل 7 لقاءات للفريق الساحلي.

وسجل الجونة منذ انطلاق الدوري المصري وحتى الآن 15 هدفاً، بينما هز شباكه 20 هدفاً.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مديرة الفني السويسري "كريستيان جروس"، خلال مباراة اليوم لتعزيز صدارته للدوري المصري الممتاز ومواصلة انتصاراته للحصول على بطولة الدوري.

في ما يحاول الفريق الساحلي بقيادة "هشام زكريا" لتحسن موضع الفريق بعد فشله في تحقيق الانتصار في مبارياته السبع الأخيرة.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بثاً مباشراً اليوم 26-11-2018 في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك والجونة

وتنطلق صافرة حكم مباراة الزمالك والجونة ، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيلة الزمالك والجونة في مباراة اليوم

تشكيلة الزمالك لمباراة اليوم

وكشف المدير الفني السويسري لنادي الزمالك "كريستيان جروس"، عن تشكيلته لمباراة اليوم وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: أحمد قتوح – محمود حمدى الونش – محمد عبد الغني – حمدي النقاز

الوسط: معروف بيوسف – محمود عبد العزيز زيزو – محمد إبراهيم – محمود كهربا – عبد الله جمعة.

الهجوم: كاسونجو

بينما يغيب عن تشكيلة الزمالك لمباراة اليوم كل من حمود حمدي، محمد عبد الغني؛ بينما يعود فرجاني ساسي وحمدي النقاز و كاسونجو كابونجو للمشاركة مع الفريق الأبيض.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بثاً مباشراً اليوم 26-11-2018 في الدوري المصري

تشكيلة الجونة لمباراة اليوم

وكشف المدير الفني لنادي الجونة " هشام زكريا"، عن تشكيلته لمباراة اليوم وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:هيثم محمد ؛ بالإضافة إلى أحمد سعيد أوكا ولؤى وائل وأحمد على وجوناتا "جوزيف انجويم" وأحمد شناوى ومصطفى جابر وأحمد مجدى ومحمد نادى وأحمد عيد عبد الملك وصلاح خطاب.

كما يشهد الفريق غياب أحمد عيد عبدالملك لتعرضه للإصابة في الغضروف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة