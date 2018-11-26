عملة أجنبية و 'زطلة' بحوزة 10 أشخاص حاولوا مغادرة البلاد خلسة

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالشابة ولاية المهدية في الليلة الفاصلة بين 23 و24 نوفمبر 2018، من ضبط 10 أشخاص على متن سيارة كانوا يعتزمون الإبحار خلسة إنطلاقا من سواحل الجهة.





وبتفتيشهم، عُثر لديهم على مبالغ مالية متفاوتة قدّرت بـ 800 دينار من العملة التونسية، و350 أورو من العملة الأجنبية وقطعة من مخدر القنب الهندي "الزطلة".





وبالتحري معهم، إعترفوا أنهم قاموا بتسليم منظم العملية (من متساكني الجهة) مبلغا ماليا، قدره 3000 دينار مقابل الفرد الواحد.



