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غالية بن علي: سعيدة بتجربتي في "فتوى"

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:00 م
غالية بن علي: سعيدة بتجربتي في فتوى
غالية بن علي
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الفجر الفني
 
يعرض يوم الأربعاء المقبل الفيلم التونسي "فتوى" ضمن فعاليات أفاق السينما العربية في الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي، في الثالثة ونصف عصرًا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا.

وكشفت المطربة غالية بن علي، في تصريحات صحفية أنها ستصل مساء الثلاثاء المقبل لحضور العرض، مؤكدًا أن مشاركتها في الفيلم تجربة فنية مغايرة أسعدتها المشاركة بها بعد ترشيح من مخرجة محمود بن محمود.

الفيلم حصل على جائزة التانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة التاسعة والعشرين من أيام قرطاج السينمائية، وهو إنتاج تونسي بلجيكي مشترك، ومن بطولة أحمد الحفيان وغالية بن علي، وسارة الحناشي، ورمزي عزيز، ومحمد ساسي غربال.

غالية شاركت من قبل في فيلم "علي حلة عيني"، ويعد "فتوى" ثاني تجاربها كممثلة وتؤدي في الفيلم شخصية سياسية تونسية تسعى مع زوجها العائد من فرنسا، لمعرفة تفاصيل حادث وفاة نجله.​
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