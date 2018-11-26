هواوي تعمل على تطوير هاتف بشاشة كاملة مع ثقب للكاميرا

يبدو أن الشركات تستعد لتجاوز سنة 2018 والتي تعرف بسنة النتوء الذي أحتل مكاناً بارزاً في شاشات

أغلب الهواتف التي صدرت هذا العام وحصل على الكثير من الانتقادات.





وكما يشير عنوان الخبر فإن شركة هواوي بدأت تستعد بالفعل للاعلان عن هاتف بشاشة كاملة مع ثقب للكاميرا يأتي في الجهة اليسرى العلوية من شاشة الهاتف كما تشير الصورة المنشورة في حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.





الشركة الصينية هدفها المعلن بوضوع هو أن تصبح البائع رقم 1 للهواتف الذكية في العالم ولتحقيق هذا الهدف فهي تحاول قتل طموح منافستها سامسونج التي تسعى هي الاخرى للكشف عن هاتف جالكسي A8s والذي يحمل شاشة Infinity-O الكاملة مع ثقب للكاميرا.



