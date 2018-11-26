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الشرطة الروسية تعتقل 4 ضباط من نظام الأسد

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:00 م
الشرطة الروسية تعتقل 4 ضباط من نظام الأسد
عسكري روسي في حلب
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وكالات
 

اعتقلت الشرطة الروسية في اليومين الأخيرين أربعة ضباط تابعين للأمن العسكري، واثنين للحرس الجمهوري، في الغوطة الشرقية، وأزالت عدداً من الحواجز التي تتبع لها في المنطقة وفق بعض المواقع الأعلامية.

 

وأشارت الأنباء أن دوريات تابعة للشرطة العسكرية الروسية، نفذت حملة كبيرة نتج عنها إزالة خمسة حواجز للأمن العسكري بالقرب من بلدة حمورية في القطّاع الأوسط للغوطة الشرقية.

 

وأتت تلك الحملة بحسب ما أشار ناشطون سوريون بعد شكاوى تقدم بها سكان المنطقة للشرطة الروسية عن انتهاكات ضدهم.

المزيد عن: عسكري روسي في حلب روسيا الشرطة الروسية اعتقال 4 ضباط من نظام الأسد
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