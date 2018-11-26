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"النقض" تؤيد السجن 10 أعوام لـ77 متهما في "أحداث اقتحام جامعة الزقازيق"

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:57 م
النقض تؤيد السجن 10 أعوام لـ77 متهما في أحداث اقتحام جامعة الزقازيق
محكمة النقض - أرشيفية
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طارق حافظ
 

قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام جامعة الزقازيق وتأييد الحبس للمتهمين.

 

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في القضية رقم 9575 لسنة 2013 قسم أول الزقازيق، والمقيدة برقم 2412 لسنة 2013 جنايات كلي الزقازيق، بالسجن 10 سنوات بحق 77 متهما.

 

وكان المستشار أحمد دعبس، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة التحريض على العنف والانتماء لجماعات إرهابية وتعطيل المواصلات العامة وقتل المتظاهرين، خلال فض اعتصام رابعة، وإثارة الشغب في جامعة الزقازيق، واقتحام مكتب عميد كلية الصيدلة والتعدي عليه.


المزيد عن: جامعة الزقازيق النقض
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