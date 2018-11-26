عمان تطلب اللعب مع منتخب مصر في السعودية

تلقى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة طلبين من الاتحاد العماني والجنوب إفريقي، من أجل مواجهة منتخب مصر خلال مارس المقبل.

واشتمل عرض عمان على مواجهة مصر بالأراضي السعودية على أن يتحمل تكاليف الإقامة والسفر، بينما اشتمل عرض جنوب إفريقيا على مواجهة مصر، بالقاهرة أو بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الجبلاية جلسة مع المكسيكي خافيير أجيري خلال الساعات المقبلة لمناقشة العروض المقدمة من أجل مواجهة الفراعنة وديًا.

ويستعد المنتخب الوطني، لنهائيات كأس الإمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون منتصف العام المقبل.



