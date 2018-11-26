اليوم.. بوسي تطفئ شمعة عامها الـ65

تحتفل الفنانة بوسي، اليوم الإثنين، بعيد ميلادها الخامس والستين، وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.

١-ولدت بوسي في السادس والعشرين من نوفمبر ١٩٥٣، في حي شبرا بالقاهرة.

٢-تخرجت في كلية التجارة عام 1977.

٣-شقيقتها هي الفنانة المعتزلة نورا.

٤-بداياتها في السينما من خلال فيلم "الليالي الدافئة"، وكانت حينها في الثامنة من عمرها.

٥-شاركت في مسلسل "جنة الأطفال" في عمر العاشرة.

٦-قامت ببطولة العديد من الأفلام الناجحة من أبرزها: "حبيبي دائمًا"، و"إعدام ميت"، ى"أونكل زيزو حبيبي".

٧-من أشهر المسرحيات التي قدمتها: "جوليو وروميت"، "عالم قطط"، و"روحية اتخطفت"، و"بيت الدمية".

٨-وفي التلفزيون، شاركت في مسلسلات هامة، نذكر منها: "خالتي صفية والدير"، و"رمانة الميزان"، و"حالة عشق".

٩-تزوجت من الفنان نور الشريف في عام ١٩٧٢، وأنجبت سارة ومي والتي دخلت عالم التمثيل.

١٠-انفصلت عن الفنان نور الشريف في عام ٢٠٠٦، ثم عادت تزوجته مجددًا في عام ٢٠١٥ حتى وفاته نهاية العام.