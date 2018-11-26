كورة لايف| كورة ستار| بث مباشر لمباراة الزمالك (coolkora) والجونة| كورة اون لاين yalla shoot مباراة Zamalek اليوم HD



يدخل الزمالك تحد جديد عندما يواجه نظيره الجونة، فى الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، التى يتصدرها الزمالك برصيد 29 نقطة حققهم من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة، سجل خلالهم الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكنت شباكه 10 أهداف فيما يحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة حققهم من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 7 والهزيمة فى 4 لقاءات، سجل لاعبيه 15 هدفًا وسكنت شباكه 20 هدفًا.

كورة لايف| كورة ستار| بث مباشر لمباراة الزمالك (coolkora) والجونة| كورة اون لاين yalla shoot مباراة Zamalek اليوم HD

التقى الزمالك مع الجونة فى 8 مباريات من بينهم مباراة فى كأس مصر و7 مباريات فى الدورى الممتاز، حقق الأبيض الفوز فى 4 مباريات من بينهم انتصار فى الكأس فيما تعادلا فى 3 مباريات وحقق فريق الجونة الفوز فى مباراة واحدة، سجل الزمالك 11 هدفًا مقابل 7 أهداف أحرزهم الجونة فى شباك الأبيض الذى خرج بشباكه نظيفة "كلين شيت" فى 3 مواجهات فيما لم يحقق الفريق الساحلى أى "كلين شيت" أمام الأبيض. كورة لايف| كورة ستار| بث مباشر لمباراة الزمالك (coolkora) والجونة| كورة اون لاين yalla shoot مباراة Zamalek اليوم HD وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش". خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوبام"ا وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم "كهربا". خط الهجوم: كاسونجو.



تشكيل الجونة أمام الزمالك

هيثم محمد

خالد صبحي - لؤي وائل - أحمد سعيد أوكا - أحمد علي

جاتوش بانوم - مصطفى جابر

إسلام رشدي - أحمد مجدي - محمد عبد الجواد

محمد ناجي جدو

كورة لايف| كورة ستار| بث مباشر لمباراة الزمالك (coolkora) والجونة| كورة اون لاين yalla shoot مباراة Zamalek اليوم HD بطاقة مباراة الزمالك والجونة اليوم في الدوري المصري الممتاز:- الجونة Vs الزمالك. البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 16). القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport . الملعب : استاد الجونة . المعلقين : حاتم بطيشة (آون سبورت) + مؤمن عبدالغفار (النيل الرياضية) .

موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز:- 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 8:00 مساءاً بتوقيت مصر . 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 9:00 مساءاً بتوقيت العراق . 8:00 مساءاً بتوقيت السودان . 9:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 7:00 مساءاً بتوقيت تونس . 7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 7:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 9:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 9:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 9:00 مساءاً بتوقيت قطر. 6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . كورة لايف| كورة ستار| بث مباشر لمباراة الزمالك (coolkora) والجونة| كورة اون لاين yalla shoot مباراة Zamalek اليوم HD تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات



التردد : 11842

الاستقطاب :افقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3



ويدخل الزمالك اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية، على الداخلية بهدفين لهدف.



ويمتلك أبناء ميت عقبة فى رصيدهم 29 نقطة، في المركز الأول، فيما يمتلك الجونة 16 نقطة في المركز الـ9.

