مروحية عسكرية تصطدم بسطح منزل في اسطنبول (فيديو)

لقي 4 جنود أتراك مصرعهم وأصيب آخر، في تحطم مروحية عسكرية اليوم الاثنين في منطقة "سنجق تبه" باسطنبول.

وقال والي اسطنبول علي يرلي قايا، "استشهد 4 جنود أتراك وأصيب آخر، اليوم في تحطم مروحية عسكرية في منطقة سنجق تبه باسطنبول ... ولم تعرف بعد أسباب سقوط المروحية".

وأضاف يرلي قايا، أن العسكري المصاب يتلقى العلاج حاليا، وأن الفرق المختصة بدأت التحقيق في أسباب سقوط المروحية.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه لمقتل الجنود الأربعة.

وبحسب الأنباء الواردة من مكان الحادث، فإن المروحية اصطدمت بسطح أحد المباني السكنية في شارع طوبجولار قبل أن تسقط.

وعقب سقوط المروحية، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف وأفراد الشرطة إلى المكان.

واتخذت شرطة اسطنبول التدابير الأمنية، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المروحية.



