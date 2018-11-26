ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مروحية عسكرية تصطدم بسطح منزل في اسطنبول (فيديو)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:45 م
مروحية عسكرية تصطدم بسطح منزل في اسطنبول (فيديو)
صورة أرشيفية
طباعة
وكالات
 

لقي 4 جنود أتراك مصرعهم وأصيب آخر، في تحطم مروحية عسكرية اليوم الاثنين في منطقة "سنجق تبه" باسطنبول.

 

وقال والي اسطنبول علي يرلي قايا، "استشهد 4 جنود أتراك وأصيب آخر، اليوم في تحطم مروحية عسكرية في منطقة سنجق تبه باسطنبول ... ولم تعرف بعد أسباب سقوط المروحية".

 

وأضاف يرلي قايا، أن العسكري المصاب يتلقى العلاج حاليا، وأن الفرق المختصة بدأت التحقيق في  أسباب سقوط المروحية.

 

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه لمقتل الجنود الأربعة.

 

وبحسب الأنباء الواردة من مكان الحادث، فإن المروحية اصطدمت بسطح أحد المباني السكنية في شارع طوبجولار قبل أن تسقط.

 

وعقب سقوط المروحية، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف وأفراد الشرطة إلى المكان.

 

واتخذت شرطة اسطنبول التدابير الأمنية، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المروحية.


لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

المزيد عن: مروحية عسكرية تركية سطح منزل تركيا تحطم مروحية عسكرية تركية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 1:10:01 PM