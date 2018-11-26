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"السيسي" يشاهد فيلمًا تسجيليًا حول أبرز إنجازات وزارة الاتصالات (فيديو)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:40 م
السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا حول أبرز إنجازات وزارة الاتصالات (فيديو)
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أحمد الشيخ
 
شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات وخطط عمل وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
جاء ذلك خلال افتتاحه معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس الأحد.

 تناول الفيلم الذي شاهده الرئيس عددًا من مشروعات وزارة الاتصالات، ومن أبرزها إنشاء مناطق تكنولوجية في 4 مدن مختلفة، وإنشاء مجتمعات الإبداع التكنولوجي في 8 جامعات إقليمية، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات مثل مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل"ومبادرة "وظيفه تك".

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