ميلاد حنا.. الغائب الحاضر برؤيته ووصفه للشخصية المصرية

ذاع صيته واشتهر في الوطن العربي، ضمن أبرز الكتاب والمفكرين السياسيين، اعتقل ضمن المعتقلين، في سبتمبر 1981م، قبيل اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات مع رموز الحركة الوطنية، صاحب كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، إنه ميلاد حنا، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر من عام 2012م.

حياته

يعد ميلاد حنا أحد أبرز المفكرين السياسيين المصريين وقد حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1945، ونال درجة الدكتوراه في هندسة الإنشاءات من جامعة "سانت أندور" في اسكتلندا عام 1950م.

مناصبه

وتدرج "حنا" ، في مختلف المناصب الجماعية حتى عين أستاذًا متفرغًا بهندسة عين شمس عام 1984، وكان أيضًا عضوًا في المجلس الأعلى للثقافة المصري.

مؤلفاته

وألف الدكتور ميلاد حنا العديد من المؤلفات المهمة، منها "أريد مسكنا" عام 1978 م، و"نعم أقباط لكن مصريون" عام 1980 م، وذكريات سبتمبر عام 1987م، وقبول الآخر في 1998 م.

جوائز دولية

كما حصل حنا على عدة جوائز دولية من بينها: 3 جوائز في عام 1998 هم "فخر مصر" من جمعية المراسلين والصحفيين الأجانب بمصر، ووسام "النجم القطبي الذي لا يخبو" بدرجة كوماندوز من ملك السويد، وجائزة "سيمون بوليفار" من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1999م، وتوفى في عام 2012م عن عمر يناهز 88 عامًا.

رؤيته في منتدى شباب العالم

ورغم رحيله، إلا أن رؤية منتدى شباب العالم في نسخته الثانية الذي انعقد في شهر نوفمبر الجاري بشرم الشيخ "أرض السلام" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستوحاة من كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للدكتور ميلاد حنا، إذ يهدف بكتابة المتميز تأكيد وحدة النسيج المجتمعي المصري، رغم تباينه واختلافه وانطلاقًا من تلك الرؤية كانت الدعوة إلى عقد جميع فعاليات المنتدى في إطار تلك الأعمدة والرؤية المبهرة للمجتمع المصري الذي استطاع على مدار عصور طويلة أن يكون مركزًا للتواصل بين مجتمعات عدة.

وكما ورد بكتاب الدكتور ميلاد حنا وصف الأعمدة السبعة، العمود الأول: انتماء مصر الفرعوني، والعمود الثاني: انتماء مصر اليوناني والروماني، والعمود الثالث: انتماء مصر القبطي، والعمود الرابع: انتماء مصر الإسلامي، والعمود الخامس: انتماء مصر العربي، والعمود السادس: انتماء مصر للبحر المتوسط، والعمود السابع: انتماء مصر الأفريقي.