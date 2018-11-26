كوليبالي يرد على هجوم جماهير الأهلي برسالة نارية (صورة)

رد المالي ساليف كوليبالي لاعب الأهلي، على هجوم بعض جماهير الفريق الأحمر، عليه في الفترة الحالية.

ونشر كوليبالي رسالة عبر انستجرام قال فيها:"أردت دعم الجميع في البداية عندما جئت إلى مصر ، ورأيت الكثير من الحب من بعض الناس كانت بالفعل قوة إيجابية بالنسبة لي".

أضاف كوليبالي:"لكن الآن أرى شيئا غريبا كثير من الناس يرسلون لي رسائل على حسابي تهينني و تهين أمي وأبي وأخواتي ، يجب أن يعرف أولئك أنني شخص مثلهم".



