ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كوليبالي يرد على هجوم جماهير الأهلي برسالة نارية (صورة)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:39 م
كوليبالي يرد على هجوم جماهير الأهلي برسالة نارية (صورة)
طباعة
الفجر الرياضي
 

رد المالي ساليف كوليبالي لاعب الأهلي، على هجوم بعض جماهير الفريق الأحمر، عليه في الفترة الحالية.

 

ونشر كوليبالي رسالة عبر انستجرام قال فيها:"أردت دعم الجميع في البداية عندما جئت إلى مصر ، ورأيت الكثير من الحب من بعض الناس كانت بالفعل قوة إيجابية بالنسبة لي".

 

أضاف كوليبالي:"لكن الآن أرى شيئا غريبا كثير من الناس يرسلون لي رسائل على حسابي تهينني و تهين أمي وأبي وأخواتي ، يجب أن يعرف أولئك أنني شخص مثلهم".


المزيد عن: كوليبالي كورة كرة ساليف كوليبالي رياضة الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 1:10:01 PM