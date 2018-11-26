كوليبالي يرد على هجوم جماهير الأهلي برسالة نارية (صورة)
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:39 مالفجر الرياضي
رد المالي
ساليف كوليبالي لاعب الأهلي، على هجوم بعض جماهير الفريق الأحمر، عليه في الفترة
الحالية.
ونشر
كوليبالي رسالة عبر انستجرام قال فيها:"أردت دعم الجميع في البداية عندما جئت
إلى مصر ، ورأيت الكثير من الحب من بعض الناس كانت بالفعل قوة إيجابية بالنسبة لي".
أضاف
كوليبالي:"لكن الآن أرى شيئا غريبا كثير من الناس يرسلون لي رسائل على حسابي تهينني
و تهين أمي وأبي وأخواتي ، يجب أن يعرف أولئك أنني شخص مثلهم".