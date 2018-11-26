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عمان وجنوب إفريقيا يطلبان مواجهة مصر وديًا

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:37 م
عمان وجنوب إفريقيا يطلبان مواجهة مصر وديًا
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محمد الصو
 
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، طلبين من الاتحاد العماني والجنوب إفريقي، من أجل مواجهة المنتخب الوطني الأول، خلال مارس المقبل.

واشتمل عرض عمان مواجهة مصر، بالأراضي السعودية على أن يتحمل تكاليف الإقامة والسفر، بينما اشتمل عرض جنوب إفريقيا على مواجهة مصر، بالقاهرة أو بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، استعدادًا لبطولة الإمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الجبلاية جلسة مع المكسيكي خافيير أجيري، خلال الساعات المقبلة لمناقشة العروض المقدمة من أجل مواجهة الفراعنة وديًا.

ويستعد المنتخب الوطني، لنهائيات كأس الإمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون منتصف العام المقبل.
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