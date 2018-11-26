بالصور.. دليلك لاختيار المجوهرات التي تناسب إطلالتك في المناسبات

اخترنا لك قطع عرضته دور المجوهرات العالمية على حساباتها على انستقرام لتكون دليلك في اختيار المجوهرات الأنسب لإطلالاتك.





عرضت دار فان كليف أند أربلز Van Cleef&Arpels مجموعة رائعة من مجوهراتها الجديدة منها هذا خاتم بين الأصابع Between the fingers الذي قدّمته في مجموعة فان كليف لوتوس VCA Lotus وهو كافٍ ليمنح إطلالتك لمسة الترف التي تحلمين بها في سهراتك.





كما قدمت دار شوميه Chaumet هذا العقد الفاخر في مجموعة جوزيفين Josephine وهو عقد مصنوع من الذهب الابيض ومرصع بأحجار الماس البرّاقة. يكفي أن تزيّني رقبتك بهذا العقد مع فستان بياقة على شكل V أو بفستان مكشوف الصدر لكي تكون إطلالتك ملكية وفاخرة.



