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بالصور.. دليلك لاختيار المجوهرات التي تناسب إطلالتك في المناسبات

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:32 م
بالصور.. دليلك لاختيار المجوهرات التي تناسب إطلالتك في المناسبات
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اخترنا لك قطع عرضته دور المجوهرات العالمية على حساباتها على انستقرام لتكون دليلك في اختيار المجوهرات الأنسب لإطلالاتك.

عرضت دار فان كليف أند أربلز Van Cleef&Arpels  مجموعة رائعة من مجوهراتها الجديدة منها هذا خاتم بين الأصابع Between the fingers الذي قدّمته في مجموعة فان كليف لوتوس VCA Lotus وهو كافٍ ليمنح إطلالتك لمسة الترف التي تحلمين بها في سهراتك.

كما قدمت دار شوميه Chaumet هذا العقد الفاخر في مجموعة جوزيفين Josephine وهو عقد مصنوع من الذهب الابيض ومرصع بأحجار الماس البرّاقة. يكفي أن تزيّني رقبتك بهذا العقد مع فستان بياقة على شكل V أو بفستان مكشوف الصدر لكي تكون إطلالتك ملكية وفاخرة.

ومن المجوهرات التي قدّمتها الدور العالمية مؤخراً وعرضتها بأسلوب رائع على حساباتها على انستقرام، نذكر دار بولغري Bulgari التي تبهرنا دائماً بتصاميمها وخاصة مع هذين السوارين من مجموعة سربانتي Serpenti.
بالصور.. دليلك لاختيار المجوهرات التي تناسب إطلالتك في المناسبات
بالصور.. دليلك لاختيار المجوهرات التي تناسب إطلالتك في المناسبات
بالصور.. دليلك لاختيار المجوهرات التي تناسب إطلالتك في المناسبات
بالصور.. دليلك لاختيار المجوهرات التي تناسب إطلالتك في المناسبات
بالصور.. دليلك لاختيار المجوهرات التي تناسب إطلالتك في المناسبات
بالصور.. دليلك لاختيار المجوهرات التي تناسب إطلالتك في المناسبات
بالصور.. دليلك لاختيار المجوهرات التي تناسب إطلالتك في المناسبات
بالصور.. دليلك لاختيار المجوهرات التي تناسب إطلالتك في المناسبات
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