"هواوى" تستعرض خطتها التوسعية فى مراكز الإبداع وأنظمة الحوسبة الذكية





تستعرض "هواوى " الشركة الرائدة عالمياً في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات خلال مشاركتها الفعالة بمعرض ومؤتمر Cairo ICT في دورته الـ 22 أهم الحلول الرقمية للمدن الذكية واستراتيجيتها لتسهيل تخطيط المدن وادارة الخدمات الحيوية مثل النقل والكهرباء.









كما تكشف "هواوى" عن أهم الأبحاث التكنولوجية التى تمت داخل معمل هواوي المفتوح” Open Lab” الذى تم افتتاحه بالقاهرة العام الماضى وهو أول معمل مفتوح في منطقة شمال أفريقيا بين 13 معمل مفتوح في جميع أنحاء العالم تقوم هواوي وشركائها بالحكومة المصرية ببناء نظم رقمية من خلال المعامل المفتوحة التى توفر منصة متكاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يمكن للشركاء اختبار حلولهم الذكية في بيئة الشبكة الفعلية والاستفادة من الأبحاث وتقديم الحلول وتجربة أفضل الإبتكارات للمدن الذكية.





تعلن "هواوى" خلال مشاركتها هذا العالم بمعرض Cairo ICT 2018 عن رؤيتها التكنولوجية لتطويع أحدث ما توصلت اليه الأبحاث فى مجال التعليم الذكى وتعاونها المثمر مع الجامعات المصرية كما تقدم هواوى دعما تكنولوجيا للتحول لمجتمع رقمى ولتطوير خدمات الإدارة الذكية والرعاية الصحية الذكية والنقل الذكي .

ومن داخل جناحها بالمعرض تقوم "هواوى" بإستعراض أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية لشبكات الجيل الخامس وتعاونها مع مشغلى المحمول لتطوير شبكاتهم.





وتقدم "هواوى" حلول تقنية مبتكرة لأول مرة فى مصر لتطوير البنية التحتية لمشغلى المحمول من خلال الحل التكنولوجى «GI-Lan»، المعتمد على الحوسبة الافتراضية الأكثر مرونة وذكاء وقوة ومن ضمن الخصائص المميزة لهذه التقنية أنها تعمل على تنفيذ وتحقيق تجربة المرورالشبكى بشكل أكثر إحترافية مع توفير أفضل أسس الحلول الشبكية لتطوير مستقبل الجيل الخامس.

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