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غدا.. مؤتمر بريزنتشن واتحاد اليد لإعلان تفاصيل عقد الرعاية وتنظيم كأس العالم

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:30 م
غدا.. مؤتمر بريزنتشن واتحاد اليد لإعلان تفاصيل عقد الرعاية وتنظيم كأس العالم
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علي نبوي
 
ينظم الاتحاد المصري لكرة اليد، مؤتمرا صحفيا، ظهر غد، الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل عقد الرعاية التاريخي مع شركة بريزنتيشن سبورتس، لكافة أنشطة الاتحاد. 

كما يتم الإعلان عن حصول بريزنتيشن سبورتس على حقوق تنظيم كأس العالم لكرة اليد التي تحتضنها مصر عام ٢٠٢١، بجانب الحصول على حقوق الاتحاد التسويقية والتجارية.

ويحضر المؤتمر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بكامل أعضائه وبرئاسة المهندس هشام نصر، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس، بالإضافة إلى المنتخب الوطني لكرة اليد بكامل نجومه وجهازه الفني والإداري. 

وتبدأ وقائع المؤتمر في الثانية عشر ظهر غد الثلاثاء، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة "نايل ريتز كارلتون"، والدعوة مفتوحة لكل وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة وكذلك القنوات الفضائية لحضور وتغطية الحدث.
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