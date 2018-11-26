ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

افتتاح فعاليات الدورة الكشفية الـ٣٦ والإرشادية الـ٢٨ بجامعة المنصورة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:28 م
افتتاح فعاليات الدورة الكشفية الـ٣٦ والإرشادية الـ٢٨ بجامعة المنصورة
طباعة
سالي رضوان
 
شهد الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مراسم افتتاح فعاليات الدورة الكشفية الـ 36 والإرشادية الـ28 لجوالي وجوالات جامعة المنصورة.

وأقيمت الفاعليات تحت إشراف الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة محمد عبد اللطيف أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وتستمر فعاليات المهرجان الكشفى حتى 29 نوفمبر 2018 بالمخيم الكشفى بالادارة العامة لرعاية الطلاب.

وحضر الافتتاح الدكتورة أمينة النمر، عميدة كلية التمريض، والدكتورة سحر توفيق، عميدة كلية رياض الأطفال، والدكتورة أمل القداح، وكيلة كلية رياض الأطفال لشئون التعليم والطلاب، ومديري إدارة الجوالة السابقين، ومديري إدارات رعاية الشباب بالكليات المشاركة، والطالب عمرو مخيمر رئيس اتحاد الطلاب.

الجدير بالذكر أن الدورة الكشفية "دورة القائدة أمل الجاكي" تتضمن ورش عمل ومسابقات دينية وفنية وتجهيز الأرض الكشفية لمعسر الجوالة، بمشاركة كليات الطب، رياض الاطفال، الاداب، الزراعة، التجارة، التربية، والتربية النوعية، التمريض، السياحة والفنادق وقد بدأت فعاليات الدورة الكشفية بالسلام الجمهورى ثم تحية العلم واستعراض طابور العرض للكيات المشاركة ومعاينة الأرض الكشفية.
افتتاح فعاليات الدورة الكشفية الـ٣٦ والإرشادية الـ٢٨ بجامعة المنصورة
افتتاح فعاليات الدورة الكشفية الـ٣٦ والإرشادية الـ٢٨ بجامعة المنصورة
افتتاح فعاليات الدورة الكشفية الـ٣٦ والإرشادية الـ٢٨ بجامعة المنصورة
افتتاح فعاليات الدورة الكشفية الـ٣٦ والإرشادية الـ٢٨ بجامعة المنصورة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 1:10:08 PM