افتتاح فعاليات الدورة الكشفية الـ٣٦ والإرشادية الـ٢٨ بجامعة المنصورة

شهد الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مراسم افتتاح فعاليات الدورة الكشفية الـ 36 والإرشادية الـ28 لجوالي وجوالات جامعة المنصورة.



وأقيمت الفاعليات تحت إشراف الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة محمد عبد اللطيف أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.



وتستمر فعاليات المهرجان الكشفى حتى 29 نوفمبر 2018 بالمخيم الكشفى بالادارة العامة لرعاية الطلاب.



وحضر الافتتاح الدكتورة أمينة النمر، عميدة كلية التمريض، والدكتورة سحر توفيق، عميدة كلية رياض الأطفال، والدكتورة أمل القداح، وكيلة كلية رياض الأطفال لشئون التعليم والطلاب، ومديري إدارة الجوالة السابقين، ومديري إدارات رعاية الشباب بالكليات المشاركة، والطالب عمرو مخيمر رئيس اتحاد الطلاب.



الجدير بالذكر أن الدورة الكشفية "دورة القائدة أمل الجاكي" تتضمن ورش عمل ومسابقات دينية وفنية وتجهيز الأرض الكشفية لمعسر الجوالة، بمشاركة كليات الطب، رياض الاطفال، الاداب، الزراعة، التجارة، التربية، والتربية النوعية، التمريض، السياحة والفنادق وقد بدأت فعاليات الدورة الكشفية بالسلام الجمهورى ثم تحية العلم واستعراض طابور العرض للكيات المشاركة ومعاينة الأرض الكشفية.