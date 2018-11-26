"هل هلالك".. صياديو البحر الأحمر يستعدون لـ"فرشة المرجان"

"هل هلالك فرش مبارك".. يستعد الصيادون في مدن محافظة البحر الأحمر، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، لبدء موسم فرشة أسماك المرجان السنوية، حيث بدأ ظهور أسراب من أسماك المرجان.



ويعكف الصيادون وهواة الصيد حاليًا على تجهيز أدوات الصيد والطعوم، وإعداد صناديق التخزين وألواح الثلج، والتنسيق على تأجير لنشات الصيد، واستعدادهم لبدء الرحلات والتي تمتد حتى الساعات الأولى من الصباح، وذلك في إطار سهرات خريفية وشتوية.



وحرص العشرات من هواة الصيد على استئجار لنشات بحرية، لممارسة الصيد في وقت "فرشة المرجان"، ومن أشهر المناطق التي يظهر بها هذا النوع من أسماك المرجان، والتي يتم اصطياده بها هي جزر "أبو رمادة، أم قمعر، الشبرور، كارلوس، والعرق الصغير"، حيث تتجمع في أسراب مما يسهل اصطيادها.

