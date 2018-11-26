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٩ معلومات لا تعرفها عن رغدة في عيد ميلادها

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:25 م
٩ معلومات لا تعرفها عن رغدة في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 

تحتفل الفنانة السورية رغدة، اليوم الإثنين، بعيد ميلادها الحادي والستين.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنها.

١-ولدت رغدة في السادس والعشرين من نوفمبر ١٩٥٧، في مدينة حلب بسوريا.

٢-درست اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة القاهرة.

٣-اشتهرت في بداياتها من خلال مشاركتها في فيلمي "التقرير" و"الحدود" مع الفنان السوري دريد لحام.

٤-بعد قدومها لمصر، شاركت في العديد من الأفلام الناجحة منها؛ "كابوريا، عيون الصقر، الامبراطور، استاكوزا، فتاة من اسرائيل".

٥-وفي التلفزيون، قدمت مسلسلات منها: "اسطبل عنتر، ذكريات العام القادم، الشك".

٦-إلى جانب التمثيل، برعت رغدة في كتابة الشعر، كما انها تكتب مقالات في عدد من الصحف العربية.
٧-تزوجت من تاجر سجاد يٌدعى عبدالله الكحال، ولكنها انفصلت عنه، وأنجب معًا ٤ أبناء هم: "منة، بثينة، تميمة ومحمد".
٨-لديها مواقف سياسية واضحة، وتعلن باستمرار انحيازها لقضايا العالن العربي، حيث شاركت في انتقاضة الأقصى، وكانت في أول طائرة تكسر الخصار عن بغداد.

٩-عُرفت بدعمها للرئيس السوري بشار الأسد ضد المظاهرات التي اندلعت في سوريا ولا تزال منذ ٢٠١١.

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