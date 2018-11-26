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"مباحث التموين" تضبط سيارة محملة بـ8 أطنان دقيق مدعم (صور)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:26 م
مباحث التموين تضبط سيارة محملة بـ8 أطنان دقيق مدعم (صور)
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إيمان عبد العاطي
 

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سيارة محملة بـ8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء، وأخطر مدير أمن الجيزة.

 

ووردت معلومات للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام "أيمن.م.م.ع"، 46 سنة، سائق، بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم وطرحها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية، وأمكن ضبطه والسيارة المستخدمة حال سيره بالسيارة أعلى الطريق الدائري، دائرة قسم شرطة الوراق، وتم ضبط 105 أجولة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، 73 شيكارة معباة نخالة زنة 45 كجم، وبلغ إجمالي المضبوطات 8 أطنان و490 كجم دقيق بلدي مدعم وبمواجه المتهم المضبوط، أقر بارتكابة الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تقنين الإجراءات حياله بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.


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