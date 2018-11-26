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المفتي يدين عملية الصومال: جماعات الإرهاب تسعى إلى التخريب

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:59 ص
المفتي يدين عملية الصومال: جماعات الإرهاب تسعى إلى التخريب
الدكتور شوقي علام - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
أدان  الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – العملية الإرهابية التي وقعت صباح اليوم الاثنين في مدينة جالجعيو بإقليم مدغ وسط الصومال، حيث استهدف متطرفون مركزًا دينيًّا صوفيًّا بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 15 شخصًا.

وأكد مفتي الجمهورية – في بيان له – أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى دائمًا إلى التخريب وسفك دماء الأبرياء؛ لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في البلدان.

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى الشعب الصومالي وأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

المزيد عن: وسط الصومال جماعات التطرف جالجعيو الدكتور شوقي علام إرهاب
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