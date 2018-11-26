طاقم تحكيم مصري لمباراة الترجي والنجم في كلاسيكو تونس

أعلن هشام قيراط رئيس لجنة الحكام بالجامعة التونسية لكرة القدم جنسية الحكم الذي سيدير مباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي التي ستقام ظهر بعد غد الأربعاء 28 نوفمبر 2018 بالملعب الأولمبي برادس.





وأكد قيراط في تصريحات تليفزيونية أن طاقما تحكيميا مصريا سيقود مباراة 'الكلاسيكو' التونسي، و ذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين الجامعة التونسية لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم.





وأوضح قيراط الجامعة التونسية لم تشترط على الاتحاد المصري أسماء حكام بعينهم لإدارة هذا اللقاء، قائلًا" "نثق في اختيارات لجنة الحكام بالإتحاد المصري".





وأفاد التونسي قيراط بأن الإتحاد المصري سيتولى الإعلان عن هوية الطاقم التحكيمي للمباراة، خلال الساعات القليلة المقبلة.





وأشار رئيس لجنة الحكام بالجامعة التونسية لكرة القدم إلى غياب الحكم الخامس بالمباراة، معللًا باقتصار اللوائح الرياضة في تونس، على الاعتماد على أربعة حكام فقط.





يذكر أن 'الكلاسيكو' الذي سيجمع كل من الترجي والنجم ظهر يوم الأربعاء، سيكون في إطار الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.



