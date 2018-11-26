الزراعة: حلمة مكبرة على مستوى الجمهورية لإزالة التعديات على الأراضي (فيديو)

علق حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على حملة إزالة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية، قائلة إنها حملة مكبرة بدأت في جميع محافظات الجمهورية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، حيث وصلت التعديات إلى 85 ألف فدان.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أنه لابد من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية لما فيها من خطورة على مستقبل الأجيال القادمة ومستقبل الغذاء في مصر، متابعا أن هذه الحملات مستمرة منذ فترة من الزمن ولكن الجديد هذه المرة هي كونها مكبرة على مستوى الجمهورية وتتم في وقت واحد.





كما أوضح أنها تتم بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فيما تعود الأرض للزراعة مرة أخرى على حساب المتعدي بعد إزالة التعديات وإعادة تأهيلها.



