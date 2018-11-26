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هدف غريب على عبد الله السعيد (فيديو)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:42 ص
هدف غريب على عبد الله السعيد (فيديو)
عبد الله السعيد
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الفجر الرياضي
 

سجل عبد الله السعيد صانع ألعاب أهلي جدة هدفًا في فوز فريقه 3-1 على اتحاد جدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.


وأحرز عبد الله السعيد الهدف الثالث بطريقة غريبة وجديدة على أسلوب اللاعب الذي اعتاد طوال تواجده في الأهلي والإسماعيلي ومنتخب مصر على القوة في التسديد أو لعب الكرات الأرضية بجوار الحارس لكنه في هذه المرة استلم الكرة ولعبها من فوق الحارس.

 

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي.

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

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