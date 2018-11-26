"بيطري البحر الأحمر": ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي (صور)

شنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، حملة تفتيشية على محلات بيع اللحوم والمطاعم والفنادق بمدينة الغردقة تحت إشراف الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري بناء على توجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.



وأسفرت الحملة عن ضبط 8 كيلوجراما، من اللحم المفروم المجهول المصدر، و7 كيلوجرامات من البرحر لسوء التخزين وتغير الخواص، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على الجهات المختصة.



وأكد الدكتور فتحي سلميي صهبي، أنه جار تكثيف الحملات طبقا لتعليمات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وقراره رقم 693 بتكثيف الحملات على جميع مدن المحافظة والتفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومحلات الجزارة والمطاعم والفنادق والثلاجات.