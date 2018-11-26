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قرارات نارية من سولاري في ريال مدريد

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:35 ص
قرارات نارية من سولاري في ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد، عليه اتخاذ عدة قرارات قبل مباراة روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.
 
وقالت صحيفة آس إنه على سولاري إراحة الويلزي جاريث بيل، والإسباني ماركو أسينسيو اللذان ظهرا بمستوى كارثي في مباراة إيبار.

وأضافت الصحيفة أنه يجب مشاركة إيسكو في المباريات المقبلة، مؤكدة أن تواجده في مباراة روما أفضل بكثير من مشاركة بيل أو أسينسيو، إضافة إلى منح الفرصة لماركوس يوريينتي في المباريات المقبلة، بدلا من سيبايوس في مباراة روما.
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