عاجل.. تحطم مروحية عسكرية تركية في اسطنبول

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين 26 نوفمبر، إن مروحية عسكرية سقطت في مدينة إسطنبول التركية.

وأشارت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية إلى أن المروحية العسكرية سقطت في منطقة "سنجق تيه" في إسطنبول.

ونقلت الوكالة عن والي إسطنبول قوله إن حادث التحطم أسفر عن مقتل 4 عسكريين وإصابة آخر.





وأشارت الأناضول إلى أنه وفقا للمعلومات الواردة، لم يتم تحديد أسباب سقوط المروحية العسكرية حتى الآن.





كما أن فرق الإسعاف والأمن هرعت إلى المنطقة المأهولة بالسكان، التي شهدت سقوط المروحية العسكرية.