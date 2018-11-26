عاجل.. تحطم مروحية عسكرية تركية في اسطنبول
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:31 ص
قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين
26 نوفمبر، إن مروحية عسكرية سقطت في مدينة إسطنبول التركية.
وأشارت وكالة أنباء "الأناضول"
التركية الرسمية إلى أن المروحية العسكرية سقطت في منطقة "سنجق تيه" في إسطنبول.
ونقلت الوكالة عن والي إسطنبول قوله إن
حادث التحطم أسفر عن مقتل 4 عسكريين وإصابة آخر.
كما أن فرق الإسعاف والأمن هرعت إلى المنطقة المأهولة بالسكان، التي شهدت سقوط المروحية العسكرية.
المزيد عن: مروحية عسكرية تركية تركيا تحطم مروحية عسكرية تركية اسطنبول