ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. تحطم مروحية عسكرية تركية في اسطنبول

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:31 ص
عاجل.. تحطم مروحية عسكرية تركية في اسطنبول
تحطم مروحية عسكرية تركية
طباعة
 

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين 26 نوفمبر، إن مروحية عسكرية سقطت في مدينة إسطنبول التركية.

 

وأشارت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية إلى أن المروحية العسكرية سقطت في منطقة "سنجق تيه" في إسطنبول.

 

ونقلت الوكالة عن والي إسطنبول قوله إن حادث التحطم أسفر عن مقتل 4 عسكريين وإصابة آخر.


 وأشارت الأناضول إلى أنه وفقا للمعلومات الواردة، لم يتم تحديد أسباب سقوط المروحية العسكرية حتى الآن.


كما أن فرق الإسعاف والأمن هرعت إلى المنطقة المأهولة بالسكان، التي شهدت سقوط المروحية العسكرية.

 

المزيد عن: مروحية عسكرية تركية تركيا تحطم مروحية عسكرية تركية اسطنبول
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 11:20:48 AM