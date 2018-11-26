حبس تشكيل عصابي 4 أيام تخصص تخصص في سرقة الهواتف المحموله من المواطنين بالفيوم

قررت نيابة بندر الفيوم، حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين كرها بالشوارع العامة.



وكان اللواء خالد شلبى، مديرأمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، تمكنت الخدمة المعينة بالقطاع الثالث، دائرة قسم ثان شرطة الفيوم،من ضبط دراجة بخارية (بدون لوحات)قيادة " مدحت ص س ع" وشهرته التنين "32سنه" بدون عمل - ومقيم ش المدينة الصناعية - دائرة القسم - والسابق اتهامه في (15) قضية مخدرات ـ سرقة ـ نشل، مطلوب التنفيذ عليه في(1) قضية سرقة وبرفقته" احمد جمال ح ع" وشهرته البراني" 30سنه" بدون عمل - مقيم الشيخ شرف الدين ـ الصوفي - دائرة القسم - والسابق اتهامه في(5) قضايا (مخدرات - سلاح)، وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع + (5) طلقات خرطوش).



وبمواجهة المتهمان، أقر الثاني بملكيته للسلاح الناري المضبوط وبقيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين كرها عنهم علي النحو التالي حادث القضية رقم 48155 2018 اداري قسم شرطة ثان الفيوم، عن بلاغ المواطن" حسام ح ح ي"، بسرقة هاتفه المحمول كرها عنه اثناء سيره بمنطقة كيمان فارس - دائرة القسم،وحادث القضية رقم 7925 2018 اداري قسم شرطة ثان الفيوم.. عن بلاغ المواطن "حسام م ح ب" - بسرقة هاتفه المحمول كرها عنه اثناء سيره بمنطقة كيمان فارس - دائرة القسم.



وتم ضبط الهاتفين بإرشاد المتهمان وبعرضهما علي المجني عليهما تعرفا كلا منهما علي ما يخصه.



وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة،وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمان اربعة ايام علي ذمة القضية.