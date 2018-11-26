اكتمال عقد المتأهلين للدور الفاصل في الدوري المكسيكي
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:36 صوكالات
انتهت جولات مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي، بتأهل 8 أندية للدور الفاصل لتحديد البطل، منها كروز أزول وأمريكا.
وتمكن فريقا بوماس أونام وسانتوس من التأهل من المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، بعد تعادلهما في ختام الجولة الـ 17 والأخيرة.
وفي ختام جولات الدوري الليلة الماضية، تعادل بوماس مع ضيفه سانتوس (1-1)، ليحل الاول بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق الأهداف أمام الضيوف.
وفي مباراة أخرى، أمس الأحد، خسر تولوكا أمام مضيفه لوبوس بهدفين نظيفين، لكنه ضمن مسبقًا التأهل للدور الفاصل.
وبفوزه بفضل هدفي مايكل كيرينوس وياجو، أنهى لوبوس، البطولة في المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة.
وتمكن فريقا بوماس أونام وسانتوس من التأهل من المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، بعد تعادلهما في ختام الجولة الـ 17 والأخيرة.
وفي ختام جولات الدوري الليلة الماضية، تعادل بوماس مع ضيفه سانتوس (1-1)، ليحل الاول بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق الأهداف أمام الضيوف.
وفي مباراة أخرى، أمس الأحد، خسر تولوكا أمام مضيفه لوبوس بهدفين نظيفين، لكنه ضمن مسبقًا التأهل للدور الفاصل.
وبفوزه بفضل هدفي مايكل كيرينوس وياجو، أنهى لوبوس، البطولة في المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة.
وكانت الجولة قد انطلقت يوم الجمعة الماضي، بفوز كروز أزول على مضيفه موريليا بهدفين دون رد، وتعادل بويبلا مع تيخوانا سلبيا.
كما فاز كيريتارو على نيكاكسا بهدف دون رد، وأمريكا على فيراكروز بنتيجة 4-1، وتيجريس على جوادالاخارا بهدف نظيف.
وبختام الجولة، يتأهل للدور الفاصل بترتيب المراكز من الأول للثامن، كروز أزول وأمريكا وبوماس وسانتوس ومونتيري وتيجريس وتولوكا وكيريتارو.
ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي ذهابا وإيابا الأسبوع المقبل، وتجمع كروز أزول مع كيريتارو، وأمريكا مع تولوكا، وبوماس مع تيجريس، وسانتوس لاجونا مع مونتيري.
كما فاز كيريتارو على نيكاكسا بهدف دون رد، وأمريكا على فيراكروز بنتيجة 4-1، وتيجريس على جوادالاخارا بهدف نظيف.
وبختام الجولة، يتأهل للدور الفاصل بترتيب المراكز من الأول للثامن، كروز أزول وأمريكا وبوماس وسانتوس ومونتيري وتيجريس وتولوكا وكيريتارو.
ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي ذهابا وإيابا الأسبوع المقبل، وتجمع كروز أزول مع كيريتارو، وأمريكا مع تولوكا، وبوماس مع تيجريس، وسانتوس لاجونا مع مونتيري.