تفاصيل محاولة اغتيال أحمد موسى (فيديو)





وقال "موسى" خلال الحلقة نصا: "فيه ولد اسمه أبو القاسم منصور معتقل الآن، اعترف أنه كان يرصد تحركاتي والأماكن التي أتردد عليها"، مضيفا: "اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية الأسبق هاتفني في إحدى المرات وكنت وقتها أقدم برنامجًا في راديو مصر، وسألني عن مكان تواجدي ونصحني بعدم الخروج حتى يتم تأمين المنطقة.. و أخبرني بأنهم نجحوا في القبض على بعض العناصر الإرهابية التي ترصد تحركاتي وتستهدف اغتيالي".









كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل محاولة اغتياله ببرنامجه الشهير "على مسئوليتي، على يد عناصر جماعة الإخوان المسلمين.