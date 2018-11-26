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مدرب المقاصة: الزمالك أقرب للدوري من بيراميدز "صاحب الفريقين"

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:17 ص
مدرب المقاصة: الزمالك أقرب للدوري من بيراميدز صاحب الفريقين
طلعت يوسف
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الفجر الرياضي
 

أكد طلعت يوسف المدير الفني لنادي مصر المقاصة أن الزمالك أقرب للفوز بالدوري المصري من الأهلي وبيراميدز هذا الموسم.

 

وقال طلعت يوسف لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: "الزمالك الأقرب للدوري من الأهلي الذي يعاني بعض المشاكل الفنية أما بيراميدز فيمتلك فريقين داخل الملعب وخارجه لكن المسابقة لا تنتزع بالفنيات فقط فمثلًا الدعم الإعلامي والجماهيري يلعب دورًا في التتويج باللقب".

 

وشدد طلعت يوسف على أن الأهلي قد يكون أخطأ في الإعداد للموسم الجديد من الدوري المصري لذلك عليه تصحيح الأوضاع.

 

المزيد عن: طلعت يوسف بيراميدز المقاصة الزمالك الدوري المصري
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