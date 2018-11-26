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زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب مناطق قرب مضيق تايوان

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:26 ص
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب مناطق قرب مضيق تايوان
زلزال - أرشيفية
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وكالات
 

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر مناطق قرب مضيق تايوان صباح اليوم الاثنين.

 

وذكر المركز الصينى لشبكات رصد الزلازل – فى بيان اليوم الاثنين - أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترا قرب مضيق تايوان، دون ورود أى أنباء حتى الآن حول حدوث خسائر بشرية أو مادية.

 

وقالت مجموعة نانشانج المحدودة الصينية للسكك الحديدية إنه تم تأجيل 40 رحلة قطار بسبب الزلزال الذى شعر به سكان المقاطعات شرقى الصين.

 

المزيد عن: مناطق قرب مضيق تايوان مضيق تايوان زلزال تايوان
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