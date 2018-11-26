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إلهام شاهين تكشف حقيقة زواجها

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:21 ص
إلهام شاهين تكشف حقيقة زواجها
إلهام شاهين
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الفجر الفني
 
نفت الفنانة إلهام شاهين بشكل قاطع أي أخبار تنسب لها حول نيتها في الزواج قائلة أنها "أصبحت في سن متقدمة لا تسمح لي بالتفكير في الحب والزواج وتكوين عائلة".

وتابعت الهام شاهين: "لا أسمع لأي شائعة، ولا أعرف كيفية التعامل مع هذه الأمور، دوما أطلب من أصدقائي والمقربين مني عدم إخباري بأي أكاذيب تكتب عني كي لا أنزعج".

كما كشفت إلهام شاهين، 57 عاما، عن سبب ارتدائها لثياب باللون الأسود في أغلب المناسبات والمهرجانات، قائلة: "أعشق اللون الأسود، فهو يجمع بين الغموض والأناقة، ومنذ وفاة والدتي منذ سنوات وأنا ارتديت الأسود حدادا عليها، ومن وقتها شعرت بارتباط شديد به، كما أنه يجعلني أبدو أنيقة في أي مناسبة أحضرها".
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