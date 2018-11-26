طلعت يوسف: أريد أحمد الشيخ والأهلي أخطأ في حقه

تحدث طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصرالمقاصة عن موقفه من التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي.





وقال طلعت يوسف في تصريحات لبرنامج ساعة مع شوبير على اذاعة اون سبورت:" طلبت ضم أحمد الشيخ في بداية الموسم، وقرار الأهلي خاطئ بتمسكهم باللاعب لأن الطرفين تعرضا للضرر".





وأضاف يوسف:" ما زلت أرغب في ضم أحمد الشيخ خلال الفترة المقبلة رغم أنه سيحتاج إلى فترة لاستعادة مستواه لعدم مشاركته مع الأهلي".