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مكسيم خليل يرد على شائعة وضع والدته بدار مسنين

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:18 ص
مكسيم خليل يرد على شائعة وضع والدته بدار مسنين
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الفجر الفنى
 

نشر النجم السوري مكسيم خليل صورة تجمعه مع والدته وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" العالمي للصور والفيديوهات القصيرة.

وعلق مكسيم على الصورة قائلاً: "اتمنى لكم انا والماما أسبوع وأيام مليانة حب وأمل وفرحة.. الله يحفظ أمهاتكم 

ويعد هذا رد غير مباشر من مكسيم خليل، على الهجوم الذي تعرض له مؤخراً والاخبار التي تم التداول بها حول وضع والدته في دار للعجزة في سوريا وتركها وحيدة بينما هو متواجد في فرنسا مع عائلته.

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