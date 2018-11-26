ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الهلال الأحمر الإماراتي يحتفي بالطفولة في عدن بهذه الدورة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:18 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يحتفي بالطفولة في عدن بهذه الدورة
الهلال الأحمر الإماراتي
طباعة
وكالات
 

انطلقت في مدارس ومراكز الطفولة بخور مكسر بدعم من الهلال الاحمرالاماراتي .. دورة تدريبية تحت شعار / نحب التعليم ونمارس السلوكيات الحميدة  لتأهيل مدربين في جانب الدعم النفسي للأطفال.

 

وطبقا لـ"وام"، تستهدف المبادرة 20 مدربا ومدربة من المعلمين وخريجي الجامعات، وتهدف الى رفع وعي الاطفال في المدارس وروضات الأطفال.

 

وأشاد المسئولون والأهالي في خور مكسر في عدن بالدور الانساني لدولة الامارات في المناطق المحررة وذراعها الانساني الهلال الاحمر ودعمه المبادرة واستجابته لها والتي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفولة.

المزيد عن: اليمن الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات الانسانية الإمارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 9:50:41 AM